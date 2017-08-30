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Пресс-релизы

"Силовые машины" признаны чемпионом отрасли

Силовые машины признаны чемпионом отрасли

4 сентября 2017, 13:53
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

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Энергомашиностроительная компания «Силовые машины» признана победителем в номинации «Чемпион отрасли» премии «Предприятие года», учрежденной редакцией издания «Деловой Петербург».

28 августа в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей премии «Предприятие года», которую ежегодно проводит редакция «Деловой Петербург». Цель проекта – осветить достижения обрабатывающей промышленности и наградить лучшие предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, основываясь на результатах их деятельности.

Годом ранее «Силовые машины» были победителями в номинациях «Экспорт» и «Социальная ответственность».

Компания: ПАО "Силовые машины"
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