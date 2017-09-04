Страны БРИКС договорились о расчетах в нацвалютах при прямых инвестициях

4 сентября 2017, 13:10
Рубрика: В мире
Метки: БРИКС, ИНВЕСТИЦИИ
Лидеры стран БРИКС договорились о расчётах в национальных валютах при прямых инвестициях, если это целесообразно, говорится в Сямэньской декларации руководителей стран объединения.
"Мы договорились поддерживать тесную связь в целях развития сотрудничества в валютной сфере в соответствии с мандатом центральных банков каждой страны, в том числе посредством валютных своп-операций, расчетов в национальной валюте и прямых инвестиций в национальной валюте, если это целесообразно, а также изучить другие модальности сотрудничества в валютной сфере", — говорится в документе.
Источник: РИА Новости