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Отраслевые новости: В мире

Страны БРИКС договорились о расчетах в нацвалютах при прямых инвестициях

Страны БРИКС договорились о расчетах в нацвалютах при прямых инвестициях

4 сентября 2017, 13:10
Рубрика: В мире
Метки: БРИКС, ИНВЕСТИЦИИ

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Лидеры стран БРИКС договорились о расчётах в национальных валютах при прямых инвестициях, если это целесообразно, говорится в Сямэньской декларации руководителей стран объединения.

"Мы договорились поддерживать тесную связь в целях развития сотрудничества в валютной сфере в соответствии с мандатом центральных банков каждой страны, в том числе посредством валютных своп-операций, расчетов в национальной валюте и прямых инвестиций в национальной валюте, если это целесообразно, а также изучить другие модальности сотрудничества в валютной сфере", — говорится в документе.

Источник: РИА Новости

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