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Пресс-релизы

ЦКБМ испытало оборудование для Белорусской АЭС

ЦКБМ испытало оборудование для Белорусской АЭС

4 сентября 2017, 12:26
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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В АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершились испытания трех главных циркуляционных насосных агрегата ГЦНА-1391, предназначенных для Белорусской атомной станции. Всего в рамках контракта ЦКБМ изготовит пять ГЦНА для строящегося второго энергоблока.

Проектирование, изготовление и обслуживание насосного оборудования для атомной промышленности - основная специализация ЦКБМ. Предприятие является единственным в России разработчиком и изготовителем главных циркуляционных насосов для всех типов российских реакторов ВВЭР.

Главные циркуляционные насосные агрегаты (ГЦНА) являются неотъемлемой частью реакторных установок АЭС. Они применяются для создания циркуляции теплоносителя в первом контуре реактора и работают в условиях высокого давления при температуре, превышающей 300 ‘C.

ЦКБМ располагает единственным в России комплексом для проведения полномасштабных испытаний насосного оборудования в условиях, имитирующих работу реактора по всем параметрам (давление, температура, тип теплоносителя). Вся продукция предприятия, поставляемая на АЭС, проходит испытания в различных режимах, что позволяет своевременно выявлять возможные отклонения параметров работы и устранять неисправности. Также предприятие осуществляет регулярные поставки запасных частей и оказывает необходимую поддержку своим заказчикам, обеспечивая сервисное обслуживание насосного оборудования атомных электростанций в России и за ее пределами.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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