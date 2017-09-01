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Отраслевые новости: Россия

В Советском районе Волгограда дотла сгорел частный дом

В Советском районе Волгограда дотла сгорел частный дом

4 сентября 2017, 12:11
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Деревянный частный дом на улице Мочалова в Советском районе Волгограда сгорел дотла из-за короткого замыкания электропроводки.

Как сообщила V1.ru волгоградка Кристина Кириллова, в момент возгорания в доме находились ее сестра и отчим.

– Все произошло в одно мгновенье – строение полыхнуло как спичка, – рассказывает Кристина Кириллова. – Пожарные приехали примерно через 30 минут после нашего вызова и еще около получаса боролись с огнем. В результате дом превратился в одно сплошное пепелище.

По словам пострадавших, вместе с домом сгорели все их личные вещи и документы.

– Родственники выбежали на улицу, в чем были. Сгорело абсолютно все, – уточняет Кристина Кириллова. – В понедельник моей сестре нужно идти в школу, а у нее не осталось даже рюкзака.

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