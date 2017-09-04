В рамках программы "Re:конструкция-2017" энергетики проводят техническое перевооружение оборудования водогрейного котла № 13 на Свердловской ТЭЦ

4 сентября 2017, 13:38
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
На Свердловской ТЭЦ полным ходом идут работы по техническому перевооружению поверхностей нагрева водогрейного котла № 13. Старое оборудование выработало свой нормативный ресурс. Проектом предусмотрена замена левой и правой конвективных частей, переднего и фронтового экранов. Это позволит энергетикам в полной мере эксплуатировать водогрейное оборудование станции, повысить безопасность работы энергообъекта и надежность теплоснабжения потребителей. Техперевооружение приведет и к экономическому эффекту: за счет обновления поверхностей нагрева водогрейного котла увеличит его КПД, соответственно снизится расход потребляемого топлива. Общая стоимость проекта более 62 млн рублей.
Одновременно на Свердловской ТЭЦ ведутся подготовительные работы к возведению новой металлической дымовой трубы № 3. До конца года на станции планируется реализация еще нескольких энергоэффективных мероприятий.