В связи с трагической гибелью подростка энергетики ОАО "МРСК Урала" призывают южноуральцев к выполнению требований правил электробезопасности

Вчера вечером в 20.50 в п. станции Гумбейка Агаповского района Челябинской области от смертельного удара током погиб подросток 2003 года рождения. Тело без признаков жизни было найдено в 21.18 рядом с опорой воздушной линии электропередачи 0,4 кВ прибывшей на место происшествия оперативно-выездной бригадой Магнитогорских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».



В настоящее время по данному факту работает специальная комиссия, расследованием инцидента также занимаются правоохранительные органы.



По предварительным данным, пострадавший переломил сорванный с крюка опоры алюминиевый провод «0» (нулевой), в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.



Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» призывают руководителей и педагогов образовательных учреждений, родителей и всех жителей Челябинской области к максимальному вниманию и необходимости соблюдения правил электробезопасности, подчеркивая, что остро необходимо обратить внимание взрослых на дополнительную работу с детьми и подростками в семьях, в школах и детских садах. Бдительность и соблюдение правил безопасного поведения при взаимодействии с электричеством обезопасит детей и позволит избежать их смерти.



На территории Агаповского муниципального района Челябинской области специалисты ОАО «МРСК Урала» накануне летних каникул обеспечили районный отдел образования и школу, где учился подросток, всеми необходимыми материалами по профилактике электротравматизма и листовками для детей. В классе Первомайской СОШ, где учился мальчик, в мае 2017 года был проведен урок по электробезопасности, с подробным инструктажем.



Несмотря на планомерную масштабную работу специалистов энергокомпании по профилактике электротравматизма сторонних лиц, взрослые и дети продолжают пренебрегать ключевыми правилами безопасности. Специалисты ОАО «МРСК Урала» еще раз акцентируют внимание на том, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов, проникновение на энергообъекты влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей.



Сотрудники «МРСК Урала» и филиала «Челябэнерго» совместно с полицией, преподавательским составом школ и самостоятельно регулярно информируют население о правилах электробезопасности. Напомним, что с 2008 года в ОАО «МРСК Урала» реализуется комплексная программа по предотвращению травматизма «Электричество опасно!». Она рассчитана на разные целевые аудитории: детей и подростков, руководителей предприятий и организаций, водителей большегрузной строительной техники, садоводов, любителей рыбалки.



По итогам первого полугодия 2017 года в школах Пермского края, Челябинской и Свердловской областей было проведено более 2 тысяч уроков, охват составил 45 тысяч детей и подростков. Распространено порядка 40 тысяч листовок и плакатов, педагогам были переданы около полутора тысяч методических пособий для проведения занятий по теме «Электробезопасность». Посредством работы в социальных сетях компания охватила аудиторию в 40 тысяч человек.



Уважаемые жители Челябинской области, если вы стали свидетелями проникновения посторонних на энергообъекты или игр детей и подростков рядом с ними, необходимо вмешаться, остановить, предостеречь детей от необдуманных поступков и позвонить в «МРСК Урала»: 8-800-2501-220. Энергетики оперативно отреагируют на сообщение.



Для беседы с вашими детьми и подростками на сайте ОАО «МРСК Урала» https://www.mrsk-ural.ru/client/danger/ размещены все необходимые для этого материалы. Покажите их своим детям, а также знакомым, чтобы предотвратить трагедию!