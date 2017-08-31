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Отраслевые новости: Россия

Вступил в силу стандарт по форме выпуска и поставок продукции из первичного алюминия

1 сентября вступил в силу разработанный техническим комитетом Алюминиевой ассоциации стандарт ТК 99 «Алюминий» ГОСТ Р 57434-2017 «Алюминий первичный и сплавы на его основе. Формы выпуска и поставок. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Стандарт утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Цель разработки данного стандарта - повышение качества и конкурентоспособности алюминиевой продукции, актуализация требований к транспортированию и нанесению маркировки с учетом применяемых современных технологий.

Данный ГОСТ устанавливает требования к форме выпуска и поставок, маркировке и транспортированию продукции из первичного алюминия, полученного путем электролиза из бокситового, нефелинового и другого рудного сырья, и сплавам на его основе, выпускаемым в виде чушек, катанки, плоских и цилиндрических слитков.

«Необходимость разработки данного стандарта была обусловлена тем, что действующие в этом направлении нормы устарели и не соответствовали времени. Обновленный стандарт учитывает все современные потребности и упорядочивает выпуск и транспортировку соответствующей продукции», - сказал Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.

Компания: Алюминиевая Ассоциация
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