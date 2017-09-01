АО "ОЭК" подвело итоги проекта по художественному оформлению трансформаторных подстанций

АО «Объединенная энергетическая компания» подводит итоги проекта по художественному оформлению трансформаторных подстанций (ТП) во дворах столицы. В этом году новые красочные рисунки появились на 106 объектах во всех московских округах.



Трансформаторные подстанции традиционно располагаются в жилых дворах, на территориях общественных учреждений, недалеко от пеших зон, - то есть хорошо видны большому количеству горожан. Но поскольку это сооружения технического назначения, они выполнены по типовым проектам и не отличаются изысканной архитектурой. Граффити-оформление позволяет сделать ТП красивыми и оригинальными. Это повышает привлекательность не только конкретного строения, но и всего района.



Индивидуальный подход – принципиальное отличие реализуемого компанией проекта. В итоге в этом году во дворах жилых домов появились картины пейзажей среднерусской полосы, виды эко-деревни. Около детских площадок были созданы изображения любимых и узнаваемых героев мультфильмов и сказок.



Помимо эстетического удовлетворения, изображения на ТП несут и социальную пользу. Так, на строениях неподалеку от проезжей части наглядно изображены правила поведения на дороге. Такие рисунки лишний раз напоминают детям о безопасности в городе и позволяют избежать травм и аварий.



«Наша компания постоянно работает над повышением качества и надежности электроснабжения города. Мы уверены, что потребители должны получать качественные услуги во всем, - говорит генеральный директор АО «ОЭК» Андрей Майоров. – И в то же время мы стараемся радовать горожан. Поскольку у нас большое количество объектов – более трех тысяч по всему городу, - мы уже несколько лет плотно занимаемся их художественным оформлением. И нам приятно, что благодаря нам ярких красок в столице становится еще больше!»



Забота об архитектурном облике столицы – важная составляющая деятельности АО «ОЭК». Компания не первый год реализует программу по художественному оформлению зданий. Так, в прошлом году были расписаны 105 ТП, для которых специально была разработана красочная концепция оформления. На ТП были нанесены изображения уникальных пейзажей и животных, занесенных в «Красную книгу». В этом году большинство граффити посвящены российским пейзажам. Кроме того, АО «ОЭК» занимается эксплуатацией наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы, улучшая облик Москвы за счет установки приборов освещения, а также переноса воздушных линий передач под землю.