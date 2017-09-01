Абоненты Дальневосточной энергетической компании оплатили более 23 млн рублей пени за несвоевременную оплату электроэнергию

5 сентября 2017, 15:19
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в Группу «РусГидро») в первом полугодии направило потребителям более 537 тысяч счетов-извещений на оплату пени, начисленной за несвоевременную оплату электроэнергии. Общая сумма неустойки составила 70,8 млн рублей, из них 23 млн рублей абоненты компании уже оплатили.
Больше всего квитанций с пеней получили жители Приморья – более 233 тысяч потребителей на сумму 46,6 млн рублей и Хабаровского края – 160,4 тысяч на сумму 13,4 млн рублей. Счета-извещения на сумму около 10 млн рублей получили 118 тысяч жителей Амурской области. В Еврейской автономной области пеня начислена 25,2 тысячам потребителей на сумму 1,1 млн рублей.
Согласно действующему законодательству энергетики выставляют неустойку раз в квартал тем гражданам, которые несвоевременно или не в полном объеме оплачивали электроэнергию в течение трех месяцев. Размер пени зависит от количества дней просрочки, величины ставки рефинансирования ЦБ РФ, а также суммы долга. Оплачивать пени необходимо отдельным платежом, иначе средства будут зачислены на лицевой счет как оплата текущего электропотребления, а пеня останется непогашенной.