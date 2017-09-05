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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие в переговорах лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств

Александр Новак принял участие в переговорах лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств

5 сентября 2017, 16:52
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств: на встрече присутствовали главы государств и правительств Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и Таиланда.

Стороны обсудили пути реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также перспективы расширения партнерства.

Данной встречей саммит БРИКС в Сямэне официально завершился. Следующая встреча глав государств и правительств международного объединения состоится в 2018 году в Южно-Африканской Республике.

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