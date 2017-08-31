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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 147 тыс. рублей заплатили трое жителей Песчанокопского района за провод, похищенный с линий электропередачи

Более 147 тыс. рублей заплатили трое жителей Песчанокопского района за провод, похищенный с линий электропередачи

5 сентября 2017, 17:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО, ЛЭП

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Песчанокопским райсудом Ростовской области прекращено уголовное дело в отношении расхитителей оборудования ростовского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») в связи с возмещением подсудимыми нанесенного материального ущерба в полном объеме, в сумме 147,6 тыс. руб.

15 мая 2017 года работниками департамента безопасности МРСК Юга совместно с сотрудниками ОМВД России по Песчанокопскому району Ростовской области, в ходе рейда по пунктам приема черных и цветных металлов был выявлен факт сдачи проводов воздушных линий электропередачи в качестве цветного лома.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны трое подозреваемых - жители Песчанокопского района Ростовской области. В ходе следствия, задержанные признались в разукомплектовании трех воздушных линий электропередачи, компенсировали стоимость похищенного оборудования и затраты на его восстановление.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
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