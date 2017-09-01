Филиал "Кировэнерго" поддержал фестиваль ВместеЯрче

5 сентября 2017, 15:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО
2 сентября 2017 года в городе Кирове прошел фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Семейный праздник, участниками которого стали тысячи кировчан, состоялся при поддержке филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго». В рамках фестиваля энергетики филиала рассказали его посетителям о необходимости бережного отношения к энергоресурсам.
Яркая программа праздника, который состоялся на Театральной площади города, включала в себя массу мероприятий, интересных посетителям разных возрастов. Организаторы фестиваля продемонстрировали кировчанам современные энергоэффективные технологии, представили научно-популярные шоу и опыты для детей, мастер-классы, спортивные мероприятия, конкурсы, викторины, концерт и флешмоб. Для гостей мероприятия филиал «Кировэнерго» организовал квест «Энергосбережение в быту», принять участие в котором мог каждый ребенок. В игровой форме дошкольники и школьники получили знания о важности энергосбережения. Без подарка в этот день не ушел ни один участник квеста.
В Год экологии на фестивале была организована выставка на тему «Вторая жизнь бытового мусора». Филиал «Кировэнерго» представил на ней свой арт-объект – «Анкерную опору», которая была выполнена из пластиковых бутылок. Этот экспонат выставки привлек особое внимание кировчан, которые, помня о том, что на фоне настоящей опоры линии электропередачи делать селфи опасно, с удовольствием фотографировались рядом с пластиковой «анкерной опорой».
Напомним, что в эти дни праздничные мероприятия в рамках фестиваля #ВместеЯрче проходят по всей России. В Кировской области их организаторами стали Министерство промышленности и энергетики Кировской области и КОГУП «Агентство энергосбережения». Фестиваль призван популяризовать среди населения культуру внимательного отношения к природе и продемонстрировать современные энергоэффективные технологии.