Hot Dozen. Перемен требует наша цена

5 сентября 2017, 12:12
Рубрика: Новости компаний
Метки: СУПР
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|№
|
Арт.
|
Наименование
|
Старая цена
|
Скидка
|
Новая цена
|
1
|
10-0404
|Патч-панель высокой плотности 19", 24хRJ-45, UTP, Cat.5e, 0,5U
|
|
-50%
|
573,00 ₽
|
2
|
10-0402
|Патч-панель 19", 24хRJ-45, FTP, Cat.5e, 1U
|
|
-40%
|
966,00 ₽
|
3
|
10-0316
|Проходной соединитель 8P8C (RJ-45) FTP, Cat.5e
|
|
-50%
|
51,00 ₽
|
4
|
10-0232
|Коннекторы 8P8C U/UTP Cat.5e (RJ-45) (100 pcs)
|
|
-50%
|
95,50 ₽
|
5
|
10-0101
|Патч-корд SUPRLAN U/UTP Cat.5e 4x2 26AWG (7x0.16mm) Cu PVC серый 0,5м
|
|
-50%
|
11,20 ₽
|
6
|
10-0215
|Переходник гнездо F - тройник (50 pcs) Net.on
|
|
-30%
|
491,40 ₽
|
7
|
10-0301
|Лицевая панель 1 порт (45х45, Keystone, шторка, откидное маркировочное окно)
|
|
-30%
|
17,36 ₽
|
8
|
10-0302
|Лицевая панель 2 порта (45х45, Keystone, шторки, откидное маркировочное окно)
|
|
-30%
|
19,11 ₽
|
9
|
06-1027
|Стяжка нейлоновая 4,8х250мм белая (100pcs)
|
|
-40%
|
57,54 ₽
|
10
|
06-1030
|Стяжка нейлоновая 7,6х550мм белая (100pcs)
|
|
-40%
|
268,20 ₽
|
11
|
01-0312
|Кабель SUPRLAN Premium UTP Cat.5e 4x2x0,51 Cu PVC Indoor 100м
|
|
-40%
|
1 122,60 ₽
|
12
|
01-0330
|Кабель Net.on UTP Cat.5e 4x2xAWG24 CCA PVC Indoor 100м
|
|
-30%
|
440,30 ₽
Актуальный список товаров со скидкой всегда можно посмотреть на странице "Акции".
*Hot Dozen – горячая дюжина (в данном контексте Hot Dozen – список из 12-ти представленных товаров компании SUPR).
**Акция на бесплатную доставку не распространяется на отдаленные регионы страны (подробности узнавайте у специалистов отдела продаж).