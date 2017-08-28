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Hot Dozen. Перемен требует наша цена

Hot Dozen. Перемен требует наша цена

5 сентября 2017, 12:12
Рубрика: Новости компаний
Метки: СУПР

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218 просмотров

Хотите получить бесплатную доставку? А может, дополнительную скидку -2% на оформленный заказ, но не знаете как? Это очень просто!

  • При заказе Hot Dozen* позиций на 5 000 ₽ мы доставим вам их бесплатно.
  • Если дополнительно к заказу вы купите Hot Dozen* позиций на сумму от 10 000 ₽ до 24 999 ₽, мы доставим весь заказ бесплатно, независимо от его объема**.
  • Купите Hot Dozen* позиций на сумму от 25 000 ₽ и выше – доставка за наш счет и дополнительная скидка -2% на весь заказ.

Предложение действительно по 08.09.2017 г. включительно. Каждую неделю список товаров обновляется. Успейте сделать заказ!

Арт.
Наименование
Старая цена
Скидка
Новая цена
1
10-0404
 Патч-панель высокой плотности 19", 24хRJ-45, UTP, Cat.5e, 0,5U
1 146,00 ₽
-50%
573,00 ₽
2
10-0402
 Патч-панель 19", 24хRJ-45, FTP, Cat.5e, 1U
1 610,00 ₽
-40%
966,00 ₽
3
10-0316
 Проходной соединитель 8P8C (RJ-45) FTP, Cat.5e
102,00 ₽
-50%
51,00 ₽
4
10-0232
 Коннекторы 8P8C U/UTP Cat.5e (RJ-45) (100 pcs)
191,00 ₽
-50%
95,50 ₽
5
10-0101
 Патч-корд SUPRLAN U/UTP Cat.5e 4x2 26AWG (7x0.16mm) Cu PVC серый 0,5м
22,40 ₽
-50%
11,20 ₽
6
10-0215
 Переходник гнездо F - тройник (50 pcs) Net.on
702,00 ₽
-30%
491,40 ₽
7
10-0301
 Лицевая панель 1 порт (45х45, Keystone, шторка, откидное маркировочное окно)
24,80 ₽
-30%
17,36 ₽
8
10-0302
 Лицевая панель 2 порта (45х45, Keystone, шторки, откидное маркировочное окно)
27,30 ₽
-30%
19,11 ₽
9
06-1027
 Стяжка нейлоновая 4,8х250мм белая (100pcs)
95,90 ₽
-40%
57,54 ₽
10
06-1030
 Стяжка нейлоновая 7,6х550мм белая (100pcs)
447,00 ₽
-40%
268,20 ₽
11
01-0312
 Кабель SUPRLAN Premium UTP Cat.5e 4x2x0,51 Cu PVC Indoor 100м
1 871,00 ₽
-40%
1 122,60 ₽
12
01-0330
 Кабель Net.on UTP Cat.5e 4x2xAWG24 CCA PVC Indoor 100м
629,00 ₽
-30%
440,30 ₽

 

Актуальный список товаров со скидкой всегда можно посмотреть на странице "Акции".

*Hot Dozen – горячая дюжина (в данном контексте Hot Dozen – список из 12-ти представленных товаров компании SUPR).
**Акция на бесплатную доставку не распространяется на отдаленные регионы страны (подробности узнавайте у специалистов отдела продаж).

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО СУПР

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