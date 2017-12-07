IEK и Сбербанк: 10 лет партнерства

24 августа в Ясногорске на производстве Группы компаний IEK состоялся пресс-тур для представителей региональных СМИ. Поводом для мероприятия стал успешный опыт сотрудничества производителя и Тульского отделения Сбербанка. В результате этого десятилетнего партнерства на территории нашей страны появился еще один современный высокотехнологичный завод.



Увиденное в цехах впечатлило гостей и журналистов. На автоматизированной линии по выпуску металлолотка люди выполняли лишь контролирующую функцию. С двумя сварочными роботами при помощи джойстиков и пультов управления легко справлялся один оператор, выдавая металлокорпуса с идеальными сварными швами. С линий по производству гофрированной трубы продукция выходила сразу в упаковке, готовая к складированию и дальнейшей транспортировке. Повсюду дисплеи, панели управления, компьютеры. Журналистка нажатием одной кнопки сама смогла запустить мощный станок, который проделал целый цикл обработки металлоизделия.



— Такое высокотехнологичное оборудование позволяет в разы повысить производственные показатели, снизить влияние человеческого фактора и, соответственно, добиться стабильно высокого качества продукции, — отметил технолог производства Петр Мартынов, работающий на предприятии со дня его основания.



Создание современного производства на месте разрушенного в перестроечный период предприятия сельхозтехники стало возможным благодаря надежному финансовому партнеру — Тульскому отделению Сбербанка. Финансовое учреждение не только кредитует закупку высокотехнологичного оборудования. Сбербанк оказывает ГК IEK поддержку во внешнеэкономической деятельности, ведет зарплатные проекты, финансирует строительство и расширение производства.



— За годы сотрудничества Сбербанка и компании IEK мы видим, как из идеи, целеустремленности и желания родился масштабный проект с огромным потенциалом для дальнейшего роста, — отметил на брифинге Андрей Шестаков, управляющий Тульским отделением Сбербанка. — Для нас огромная честь — быть причастными к развитию таких современных, высокотехнологичных производств, строительству новых линий. Самые важные критерии для нас в выборе партнеров — желание изменить жизнь вокруг себя, компетенции, четкая программа и продуманная стратегия. Такие предприятия всегда могут рассчитывать на нашу поддержку.



— Вместе мы реализовываем долгосрочные планы развития и добиваемся поставленных целей, превращаем кредитные средства в современные технологии производства и развитие инфраструктуры, благодаря чему постоянно растем и совершенствуемся, — отмечает Валерий Адлюков, член Совета директоров ГК IEK. — Сбербанк отвечает всем нашим запросам. Мы планируем и дальше развивать наши отношения, готовы к дальнейшему успешному сотрудничеству, особенно по новым продуктам.