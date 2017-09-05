Команда ФСК ЕЭС стала призером Дальневосточных корпоративных игр

5 сентября 2017, 13:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
Команда ФСК ЕЭС «Единая электрическая сеть», представляющая Группу «Россети», приняла участие в Дальневосточных корпоративных играх. Соревнования во Владивостоке проведены в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. В состязаниях приняли участие более 250 человек.
Представители ФСК ЕЭС стали победителями и призерами в четырех видах спорта. В командном зачете команда ФСК ЕЭС заняла третье место.
Одержана победа в турнире по мини-футболу. Футболисты ФСК ЕЭС оказались лучшими среди 10 команд, принявших участие в турнире. В гиревом спорте первое место занял инженер 2 категории подстанции 500 кВ «Комсомольская» Илья Львов, заместитель главного инженера Хабаровского предприятия МЭС Востока Александр Львов – второй в своей весовой категории. Лучший в шахматах – ведущий инженер службы электрооборудования и информационно-технологических систем Владимир Мусатов. Второе место в подтягивании завоевал инженер 2 категории Приморского предприятия МЭС Евгений Волошин.
Дальневосточные корпоративные игры организованы Фондом «Росконгресс», включены в единый календарный план Минспорта России, а также план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края.
ФСК ЕЭС на регулярной основе принимает участие в корпоративной и отраслевой спортивной жизни. Ежегодно команды компании по мини-футболу, хоккею, волейболу и другим видам спорта выступают в турнирах, организуемых Минэнерго РФ и Группой «Россети». С 2016 года проходит корпоративная спартакиада ГТО. С 2011 года компания совместно НТЦ ФСК ЕЭС организует шахматный турнир среди энергетиков памяти Михаила Ботвинника.