5 сентября 2017, 13:20
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА
Конкурс переводчиков научно-технической литературы по электроэнергетической и электротехнической тематикам - соревнование между учащимися дневных отделений российских технических вузов, которое проводится с целью повышения уровня знаний иностранных языков и технической терминологии в области электроэнергетики и электротехники, повышения уровня профессиональных знаний студенческой молодежи в рамках международного научно-технического сообщества, а также выявления и поощрения участников, показавших наилучшие результаты.
Мероприятие проводится с 4 сентября по 17 ноября 2017 года в рамках плана совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором плана совместной работы выступает фонд «Надежная смена».
К участию приглашаются студенты НИУ «МЭИ», СамГТУ, ТПУ, УрФУ, КГЭУ, СКФУ, ЮРГПУ, ИГЭУ, СПбПУ, НГТУ, ЮУрГУ, ИрНИТУ, ДВФУ, обучающиеся по электроэнергетическим и электротехническим направлениям.
Конкурс состоит из трех этапов. Первый этап предусматривает выполнение и оформление перевода научной статьи в соответствии с тематикой одного из подкомитетов РНК СИГРЭ объемом от 10 до 15 тысяч знаков. Второй этап включает презентацию выполненного перевода и аудиторный перевод материала на электроэнергетическую тематику объемом 2 тысячи знаков. Третий этап (Финал) проводится в формате видеоселектора и предусматривает перевод с листа научно-технического материала с русского языка на английский. Экспертная комиссия оценивает финалистов и определяет победителей.
Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными призами от Оргкомитета.
Для участия в Конкурсе необходимо с 4 сентября по 2 октября 2017 года пройти регистрацию по ссылке.
Оргкомитет Конкурса:
Мария Зеленяк, тел. +7 (965) 404 72 44, zelenyak@fondsmena.ru
Информационная поддержка:
Евгения Московских, moskovskikh@fondsmena.ru
Оперативная информация о Конкурсе на сайте: http://fondsmena.ru/project/translation-contest/