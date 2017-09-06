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Отраслевые новости: В мире

Лидеры стран БРИКС намерены создать фонд облигаций в национальных валютах

Лидеры стран БРИКС намерены создать фонд облигаций в национальных валютах

5 сентября 2017, 15:45
Рубрика: В мире
Метки: БРИКС

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Лидеры стран БРИКС договорились о создании фонда облигаций в национальных валютах стран группы, говорится в Сямэньской декларации руководителей стран объединения.

"Мы договорились содействовать развитию местных рынков облигаций в национальных валютах стран БРИКС, а также совместными усилиями создать Фонд облигаций в национальных валютах стран БРИКС", — говорится в документе.

Отмечается, что такой фонд призван "внести вклад в обеспечение инвестиционной устойчивости в странах БРИКС, стимулировать развитие национальных и региональных рынков облигаций стран БРИКС, в том числе путем расширения участия иностранного частного капитала и повышения финансовой устойчивости стран БРИКС".

Источник: РИА Новости

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