Лидеры стран БРИКС намерены создать фонд облигаций в национальных валютах

5 сентября 2017, 15:45
Рубрика: В мире
Метки: БРИКС
Лидеры стран БРИКС договорились о создании фонда облигаций в национальных валютах стран группы, говорится в Сямэньской декларации руководителей стран объединения.
"Мы договорились содействовать развитию местных рынков облигаций в национальных валютах стран БРИКС, а также совместными усилиями создать Фонд облигаций в национальных валютах стран БРИКС", — говорится в документе.
Отмечается, что такой фонд призван "внести вклад в обеспечение инвестиционной устойчивости в странах БРИКС, стимулировать развитие национальных и региональных рынков облигаций стран БРИКС, в том числе путем расширения участия иностранного частного капитала и повышения финансовой устойчивости стран БРИКС".
Источник: РИА Новости