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Молодые профессионалы движения Worldskills Russia станут участниками выставки Interlight Moscow powered by Light + Building

Молодые профессионалы движения Worldskills Russia станут участниками выставки Interlight Moscow powered by Light + Building

5 сентября 2017, 17:28
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: WorldSkills Russia, ВЫСТАВКИ

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Дебютантами выставки Interlight Moscow powered by Light + Building, которая состоится с 7 по 10 ноября 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве, станут молодые профессионалы движения Worldskills Russia.

Worldskills — это международное некоммерческое движение, цель которого повысить престиж рабочих профессий и обеспечить развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Для этого проект проводит конкурсы профессионального мастерства во всем мире и в каждой стране отдельно.

В центре первого павильона ЦВК «Экспоцентр» в режиме реального времени участники движения проведут тренировку по компетенции «Электромонтаж» с дополнительным заданием по KNX оборудованию. Юношам предстоит продемонстрировать знание различных систем электропроводки для промышленных и гражданских зданий, понимание типов систем силового электрооборудования и электрического освещения промышленных и гражданских зданий.

В установке оборудования, монтаже площадки и создании наиболее комфортных условий работы, поможет группа компаний IEK. Международная ассоциация KNX International, KNX Россия и KNX-User Club России, СНГ и Балтии также поддержит мероприятие.

Главными героями станут члены национальной сборной Worldskills Russia в компетенции «Электромонтаж» — студенты Новосибирского строительно-монтажного колледжа и Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Роман Глазунов, Егор Свалов и Василий Сасс.

Бесплатно зарегистрироваться и посетить мероприятие

Компания: Interlight Moscow
Эта новость часть сюжета WorldSkills
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