На Российской энергетической неделе будет представлен рейтинг энергоэффективности регионов

5 сентября 2017, 12:37
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017
Министерство энергетики Российской Федерации представило предварительный список регионов — лидеров в рейтинге энергоэффективности.
В связи с различиями в уровне финансовой обеспеченности (большинство элементов рейтинга напрямую связаны с возможностями бюджета) и спецификой регионов, субъекты РФ были разделены на три группы.
Первая тройка по категориям:
Высокая бюджетная обеспеченность:
Средняя бюджетная обеспеченность:
Бюджетная обеспеченность ниже среднего:
Финальное подведение итогов оценки энергоэффективности регионов запланировано в рамках Российской энергетической недели, которая состоится с 3 по 7 октября.
При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как снижение энергоемкости валового регионального продукта, энергоэффективность при строительстве и капитальном ремонте, эффективность освещения и отопления зданий в бюджетном секторе, популяризация энергосберегающего образа жизни, а также доля отраслевых госпрограмм, включающих показатели энергоэффективности.
Полная версия рейтинга энергоэффективности регионов будет представлена Минэнерго на Российской энергетической неделе.