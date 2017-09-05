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На Российской энергетической неделе будет представлен рейтинг энергоэффективности регионов

На Российской энергетической неделе будет представлен рейтинг энергоэффективности регионов

5 сентября 2017, 12:37
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017

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Министерство энергетики Российской Федерации представило предварительный список регионов — лидеров в рейтинге энергоэффективности.

В связи с различиями в уровне финансовой обеспеченности (большинство элементов рейтинга напрямую связаны с возможностями бюджета) и спецификой регионов, субъекты РФ были разделены на три группы.

Первая тройка по категориям:

Высокая бюджетная обеспеченность:

  1. г. Санкт-Петербург
  2. г. Москва
  3. Республика Татарстан

Средняя бюджетная обеспеченность:

  1. Мурманская область
  2. Липецкая область
  3. Удмуртская Республика

Бюджетная обеспеченность ниже среднего:

  1. Ставропольский край
  2. Республика Марий Эл
  3. Чувашская Республика — Чувашия

Финальное подведение итогов оценки энергоэффективности регионов запланировано в рамках Российской энергетической недели, которая состоится с 3 по 7 октября.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как снижение энергоемкости валового регионального продукта, энергоэффективность при строительстве и капитальном ремонте, эффективность освещения и отопления зданий в бюджетном секторе, популяризация энергосберегающего образа жизни, а также доля отраслевых госпрограмм, включающих показатели энергоэффективности.

Полная версия рейтинга энергоэффективности регионов будет представлена Минэнерго на Российской энергетической неделе.

Компания: РЭН-2017
Эта новость часть сюжета Российская энергетическая неделя 2017
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