На Волжской ГЭС модернизировали гидроагрегат № 1

5 сентября 2017, 13:13
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
На Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») после модернизации введен в эксплуатацию гидроагрегат со станционным № 1. За 14 месяцев специалисты заменили турбину, генератор, систему автоматики и вспомогательное оборудование. Новый агрегат обладает улучшенными техническими характеристиками, что в перспективе позволит увеличить его мощность на 10,5 МВт. Обновление оборудования проведено в соответствии с Программой комплексной модернизации (ПКМ) РусГидро.
Гидроагрегат модернизирован в соответствии с долгосрочным договором между ПАО «РусГидро» и АО «Силовыми машинами», заключенному в 2011 году. АО «Силовые машины» в качестве генерального подрядчика отвечает за демонтаж и монтаж оборудования, шефмонтаж и пуско-наладку. В настоящее время на станции заменено уже 17 гидротурбин и 9 генераторов, всего на Волжской ГЭС установлено 22 гидроагрегата.
В программу комплексной модернизации 2017 года входит замена гидроагрегата № 15, который планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. В текущем году будет продолжена реконструкция распределительного устройства 500 кВ, замена решеток сороудерживающего сооружения, строительство кабельного тоннеля с заменой маслонаполненных кабелей 220 кВ на сухие типа XLPE, комплекс работ по обновлению систем возбуждения генераторов.