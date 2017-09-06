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Отраслевые новости: В мире

Напечатанное оптоволокно лучше справляется с передачей данных

Напечатанное оптоволокно лучше справляется с передачей данных

5 сентября 2017, 17:09
Рубрика: В мире
Метки: ОПТОВОЛОКНО

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Ученый из университета Саутгемптона в Великобритании изобрела способ 3D-печати стекла для оптического волокна, который в разы ускоряет передачу данных, пишет 3ders.org. Для этого аспирант исследовательского центра оптоэлектроники Анджелес Камача Росалес использовала порошок оксида кремния.

По мнению Росалеса, понимание взаимосвязи между 3D-печатными материалами и светом является ключевым вызовом в ее исследованиях, поскольку способности материала поглощать, отражать, распространять свет и изменяться под воздействие лазера в конечно итоге влияют на качество стекла.

Практическое применение новой технологии — высокая скорость передачи данных в оптоволоконных кабелях. Ученый также недеется, что технология станет развиваться быстрее, так как 3D-принтер позволит создать рабочий прототип для испытаний. Раньше в силу особенностей оптоволокна это было сделать очень трудно, и большинство моделей оставались в компьютере.

В частности, с помощью 3D-печати Розалес хочет протестировать устройство, которое использует фотонно-кристаллические волокна для передачи света по воздуху. «Эти конструкции очень сложны в производстве, потому что они изготовлены из капилляров — крошечных стеклянных трубок», — говорит она. Розалес проведет следующие два года, работая над проектом 3D-печати для создания стекла с повышенными оптическими свойствами и волокна со сложной геометрией.

Источник: Хайтек

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Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
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