Напечатанное оптоволокно лучше справляется с передачей данных

5 сентября 2017, 17:09
Рубрика: В мире
Метки: ОПТОВОЛОКНО
Ученый из университета Саутгемптона в Великобритании изобрела способ 3D-печати стекла для оптического волокна, который в разы ускоряет передачу данных, пишет 3ders.org. Для этого аспирант исследовательского центра оптоэлектроники Анджелес Камача Росалес использовала порошок оксида кремния.
По мнению Росалеса, понимание взаимосвязи между 3D-печатными материалами и светом является ключевым вызовом в ее исследованиях, поскольку способности материала поглощать, отражать, распространять свет и изменяться под воздействие лазера в конечно итоге влияют на качество стекла.
Практическое применение новой технологии — высокая скорость передачи данных в оптоволоконных кабелях. Ученый также недеется, что технология станет развиваться быстрее, так как 3D-принтер позволит создать рабочий прототип для испытаний. Раньше в силу особенностей оптоволокна это было сделать очень трудно, и большинство моделей оставались в компьютере.
В частности, с помощью 3D-печати Розалес хочет протестировать устройство, которое использует фотонно-кристаллические волокна для передачи света по воздуху. «Эти конструкции очень сложны в производстве, потому что они изготовлены из капилляров — крошечных стеклянных трубок», — говорит она. Розалес проведет следующие два года, работая над проектом 3D-печати для создания стекла с повышенными оптическими свойствами и волокна со сложной геометрией.
Источник: Хайтек
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