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Опубликована деловая программа форума "Российская энергетическая неделя"

Опубликована деловая программа форума Российская энергетическая неделя

5 сентября 2017, 15:26
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017

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По итогам заседания программного комитета Минэнерго России опубликовало проект деловой программы международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя.

В дальнейшем обновление программы и состава спикеров будет осуществляться на сайте форума http://rusenergyweek.com/ 

Как отметил заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын по итогам заседания: "Мы обращаемся к участникам форума с просьбой до 20 сентября с.г. завершить регистрацию на сайте форума и серьезно отнестись к подготовке своего участия в деловой программе. Несомненно, что РЭН станет крупнейшей и наиболее авторитетной экспертной площадкой в сфере энергетики в России. Поэтому именно здесь с 3 по 7 октября с.г. в Москве можно будет подвести итоги своей деятельности  за 5 лет, рассказать о планах и инициативах, представить новые проекты и технологии, и обменяться опытом". 

Компания: РЭН-2017
Эта новость часть сюжета Российская энергетическая неделя 2017
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