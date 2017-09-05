Опубликована деловая программа форума "Российская энергетическая неделя"

5 сентября 2017, 15:26
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017
По итогам заседания программного комитета Минэнерго России опубликовало проект деловой программы международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя.
В дальнейшем обновление программы и состава спикеров будет осуществляться на сайте форума http://rusenergyweek.com/
Как отметил заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын по итогам заседания: "Мы обращаемся к участникам форума с просьбой до 20 сентября с.г. завершить регистрацию на сайте форума и серьезно отнестись к подготовке своего участия в деловой программе. Несомненно, что РЭН станет крупнейшей и наиболее авторитетной экспертной площадкой в сфере энергетики в России. Поэтому именно здесь с 3 по 7 октября с.г. в Москве можно будет подвести итоги своей деятельности за 5 лет, рассказать о планах и инициативах, представить новые проекты и технологии, и обменяться опытом".
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01.08.2017 г. РЭН-2017: деловая программа