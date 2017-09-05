Россиянам хотят запретить майнить на дому

5 сентября 2017, 14:01
Рубрика: Россия
Метки: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
В России предлагают ввести запрет на установку майнинг-ферм в жилых помещениях. Этот вопрос могут обсудить на очередном заседании рабочей группы при президенте России по развитию Интернета.
Как рассказал президент Фонда информационной демократии Илья Массух в интервью RT, запрет может быть связан с повышением расхода электроэнергии при работе устройств по добыче криптовалюты. Кроме того, по словам Массуха, такая крипто-"ферма" якобы приводит к заметному росту температуры в помещении, что создаёт пожароопасную ситуацию и может серьёзно навредить другим жильцам дома.
Отметим, фермы для майнинга криптовалют появились в продаже в России лишь этим летом. Самые простые варианты на доске объявлений Avito располагаются в разделе компьютерных комплектующих и стоят около 1 млн рублей. А навороченные варианты с подведёнными коммуникациями в разделе "Готовый бизнес" предлагаются по цене от 6 млн рублей.
Источник: Лайф.