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Сегмент-КУ - новый кабель от ООО "СегментЭнерго"

Специалисты ООО «СегментЭнерго» разработали новое поколение кабелей – Сегмент-КУ. Кабели универсальные многожильные, в том числе парной скрутки, в том числе огнестойкие, холодостойкие, бронированные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе не содержащие галогенов и с низкой токсичностью продуктов горения материалов изоляции и оболочки, повышенной помехозащищенности, для взрывоопасных зон.

Данная разработка является важным этапом развития в кабельно-проводниковой отрасли. Кабели марки Сегмент-КУ удовлетворяют основную потребность применения кабелей, как на объектах нефтегазовой отрасли, так и в других отраслях промышленности.

Особенность данного кабеля является универсальность и возможность широкого спектра применения:

  • силового кабеля
  • контрольного кабеля
  • телекоммуникационного кабеля
  • монтажного кабеля
  • интерфейсного кабеля
  • инструментального кабеля

Используя кабель Сегмент-КУ вы:

  • сокращаете время на подбор марок кабелей при проектировании;
  • сокращаете время на пуско-наладочные работы;
  • получаете полное техническое сопровождение от наших специалистов ;
  • приобретаете положительный экономический эффект;
  • уменьшаете сроки реализации проектов

ООО «СегментЭнерго» является разработчиком кабелей Сегмент-КУ и владельцем данного товарного знака.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "СегментЭнерго"
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