Сегмент-КУ - новый кабель от ООО "СегментЭнерго"

5 сентября 2017, 12:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: СЕГМЕНТЭНЕРГО, КАБЕЛЬ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Специалисты ООО «СегментЭнерго» разработали новое поколение кабелей – Сегмент-КУ. Кабели универсальные многожильные, в том числе парной скрутки, в том числе огнестойкие, холодостойкие, бронированные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе не содержащие галогенов и с низкой токсичностью продуктов горения материалов изоляции и оболочки, повышенной помехозащищенности, для взрывоопасных зон.
Данная разработка является важным этапом развития в кабельно-проводниковой отрасли. Кабели марки Сегмент-КУ удовлетворяют основную потребность применения кабелей, как на объектах нефтегазовой отрасли, так и в других отраслях промышленности.
Особенность данного кабеля является универсальность и возможность широкого спектра применения:
Используя кабель Сегмент-КУ вы:
ООО «СегментЭнерго» является разработчиком кабелей Сегмент-КУ и владельцем данного товарного знака.