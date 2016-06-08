Сегмент-КУ - новый кабель от ООО "СегментЭнерго"

Специалисты ООО «СегментЭнерго» разработали новое поколение кабелей – Сегмент-КУ. Кабели универсальные многожильные, в том числе парной скрутки, в том числе огнестойкие, холодостойкие, бронированные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе не содержащие галогенов и с низкой токсичностью продуктов горения материалов изоляции и оболочки, повышенной помехозащищенности, для взрывоопасных зон.

Данная разработка является важным этапом развития в кабельно-проводниковой отрасли. Кабели марки Сегмент-КУ удовлетворяют основную потребность применения кабелей, как на объектах нефтегазовой отрасли, так и в других отраслях промышленности.

Особенность данного кабеля является универсальность и возможность широкого спектра применения:

силового кабеля

контрольного кабеля

телекоммуникационного кабеля

монтажного кабеля

интерфейсного кабеля

инструментального кабеля

Используя кабель Сегмент-КУ вы:

сокращаете время на подбор марок кабелей при проектировании;

сокращаете время на пуско-наладочные работы;

получаете полное техническое сопровождение от наших специалистов ;

приобретаете положительный экономический эффект;

уменьшаете сроки реализации проектов

ООО «СегментЭнерго» является разработчиком кабелей Сегмент-КУ и владельцем данного товарного знака.