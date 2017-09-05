Специалисты "Пермэнерго" повысили надежность работы оборудования важной подстанции в Дзержинском районе Перми

5 сентября 2017, 12:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Филиал ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» завершил комплексный ремонт подстанции 35/6 кВ «Гудково».
Энергетики провели капремонт 2 масляных выключателей 35 кВ, а также текущий ремонт 2 вакуумных выключателей 35 кВ и 24 вакуумных выключателей 35 кВ. Кроме того, произведен текущий ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 16 МВА каждый. Всего на мероприятия по повышению надежности работы оборудования энергообъекта направлено более 1,4 миллиона рублей
Подстанция «Гудково» является одним из важных центров питания в городе Перми. Энергообъект обеспечивает электроснабжение части жилого фонда Дзержинского района, канализационной насосной станции и Пермской печатной фабрики – филиала ФГУП «ГОЗНАК».