Специалисты "Ставропольэнерго" выступили с лекциями в "Школе грамотного потребителя"

В городских и сельских поселениях Ставропольского края прошло очередное занятие «Школы грамотного потребителя». В этот раз темой обсуждения стали тарифы на коммунальные ресурсы и способы энергосбережения. Занятие проходило в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче», охватив около 400 жителей края.



Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» (входит в группу компаний «Россети») выступили в «Школе» в качестве лекторов и рассказали слушателям о правилах безопасности, способах экономии электроэнергии в быту, установке электронных приборов учета энергоресурса взамен индукционных. Энергетики попытались донести информацию о преимуществах электронных счетчиков электроэнергии, отметив то, что они более точные и позволяют использовать несколько тарифов, на которые переводятся самостоятельно, без участия владельцев.



Наибольший интерес к теме очередного занятия «Школы» проявили жители Ставрополя, Пятигорска, Минеральных Вод, Невинномысска, Георгиевска, Нефтекумска, Александровского, Андроповского, Изобильненского, Советского, Предгорного и других районов.



На занятие «Школы» в селе Солдато-Александровском (Советский район) пришли представители управляющих компаний, председатели ТСЖ, работники социальных учреждений, жители многоквартирных домов и частных домовладений. Начальник Зеленокумских районных электрических сетей Восточных электрических сетей филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» Александр Сенин обратил внимание слушателей на необходимость периодической проверки целостности проводки в домах и квартирах. «Проверяйте целостность проводки. Зачастую в наших квартирах и домах проводка менялась очень давно и ее целостность оставляет желать лучшего. А между тем плохие контакты - это не только источник опасности короткого замыкания, но и канал «утечки» электричества, которую не смогут уменьшить или предотвратить никакие современные энергосберегающие технологии», - сказал Александр Сенин.



На встречах с потребителями специалисты районных электрических сетей «Ставропольэнерго» также рассказали о способах экономии и сбережении электроэнергии в быту. В частности, советовали заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие, которые потребляют электроэнергии в пять раз меньше; применять технику класса энергоэффективности не ниже «А», ведь дополнительный расход энергии на бытовые устройства устаревших конструкций составляет примерно 50%.



Слушатели «Школы» также узнали, кем и как производится замена прибора учета электроэнергии; кто должен оплачивать замену счётчика и можно ли самостоятельно поменять счетчик электроэнергии.



По мнению большинства слушателей, полученная в ходе занятий информация для них оказалась нужной и познавательной.



«Ставропольэнерго» активно поддерживает внедрение программы энергосбережения. Ежегодно филиал МРСК Северного Кавказа проводит информационную кампанию по вопросам рационального использования энергоресурса, включающую уроки по энергосбережению в школах. Таким образом, ставропольские энергетики вносят свой вклад в формирование культуры энергопотребления и воспитания будущих грамотных потребителей.