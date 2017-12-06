Усть-Лабинские электрические сети завершают расчистку трас ВЛ

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5 сентября 2017, 14:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП
С начала 2017 года энергетики филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (входит в группу «Россети») расчистили 50 га трасс воздушных линий (ВЛ) от древесно-кустарниковой растительности, из которых 8 га приходится на трассы высоковольтных линий и 42 – на трассы распределительных сетей.
Деревья, растущие на границе просеки, могут являться причиной нарушений энергоснабжения потребителей, возникновения пожаров и травматизма людей. Особенно высок риск падения деревьев на линии электропередачи при неблагоприятных погодных условиях – сильном ветре и обильных снегопадах. Поэтому расчистка и расширение просек, в том числе вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода, являются неотъемлемой частью проведения ремонтной программы компании.
– Благодаря своевременной работе по расчистке и расширению просек существенно снизилось количество технологических нарушений в работе оборудования. В наших интересах не просто удержать результат, но и двигаться дальше, заботясь о качестве и надёжности электроснабжения потребителей, – рассказывает директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.
Помимо проведения работ по расчистке трасс энергетики регулярно обращаются к населению с просьбой соблюдать нормы и правила нахождения в охранных зонах воздушных ЛЭП. В соответствии с этими правилами запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, а также привести к их повреждению. В частности, категорически запрещено складировать запасы горюче-смазочных материалов, траву, дрова и прочие материалы, загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей, разжигать костры под линиями электропередачи, проводить строительные, погрузочные и другие виды работ в охранной зоне ВЛ.