В Китае прогнозируется рост потребления цветных металлов

Китайское Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) обнародовало прогноз роста потребления ряда цветных металлов в стране на период до 2020 г.



В соответствии с ним, в 2020 г. в Китае будет использовано около 40 млн. т алюминия по сравнению с 31,07 млн. т в 2015 г. Средние темпы роста за пятилетку составят 5,2% в год. Потребление рафинированной меди за этот период ежегодно будет увеличиваться, в среднем, на 3,3% и возрастет от 11,47 млн. т в 2015 г. до 13,5 млн. т в 2020-том.



Для цинка прогнозируется рост от 6,71 млн. т в 2015 г. до 7,3 млн. т в 2020 г. со среднегодовыми темпами в 1,7%. Еще медленнее будет увеличиваться спрос на свинец — в среднем, на 0,6% в год. В результате в 2020 г. в стране будет использовано около 4,5 млн. т рафинированного металла по сравнению с 4,37 млн. т в 2015 г.



Наибольших темпов роста из указанных в прогнозе металлов достигнет магний — 7,1% в год. Его потребление в 2020 г. оценивается на уровне 750 тыс. т, тогда как в 2015 г. равнялось 532 тыс. т.



Как отмечается в совместном документе, подготовленном MIIT, Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC) и еще 12 государственными структурами, ожидаемый рост потребления цветных металлов может обострить проблемы с загрязнением окружающей среды в Китае и дефицитом ресурсов вследствие исчерпания месторождений.



Поэтому перед отраслью ставится задача более интенсивного использования вторичных ресурсов. В частности, доля рециклированного алюминия в общем объеме национального производства этого металла должна возрасти к 2020 г. до 20% по сравнению с 15% в 2015 г. Для меди предусматривается увеличение данного показателя от 25 до 27% за пять лет, а для свинца — от 33 до 45%. Кроме того, указывается, что китайская цветная металлургия должна активнее внедрять технологии комплексного извлечения металлов из полиметаллических руд и отходов обогатительных фабрик.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»