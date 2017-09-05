В Первоуральске стартовал отопительный сезон

5 сентября 2017, 12:06
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
1 сентября 2017 года И.о. Главы администрации Первоуральска Валерий Хорев подписал постановление № 1744 «О начале отопительного сезона 2017–2018 годов на территории ГО «Первоуральск».
Заполнение систем и подача тепла потребителям стартовали сегодня. Свердловская теплоснабжающая компания уведомляет, что запуск циркуляции в централизованной системе теплоснабжения будет проходить поэтапно, в течение 14 дней.
С сегодняшнего дня тепло по заявкам будет запускаться в детские дошкольные учреждения, образовательные организации, больницы, дома – интернаты для инвалидов и престарелых, другие социально-значимые объекты. Запуск отопления в жилых домах будет производиться по установленному графику.
Управляющие компании и ТСЖ Первоуральска имеют полное право направить заявку на подключение многоквартирных домов к системе теплоснабжения, если дома технически готовы и имеют паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Организации ЖКХ – злостные неплательщики – получат тепло в последнюю очередь. Возможности кредитовать должников больше нет, необходимо обеспечить теплоснабжением тех, кто добросовестно выполняет договорные обязательства.