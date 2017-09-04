В Саранске пожарные отстояли "Мордовское подворье"

5 сентября 2017, 12:31
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Короткое замыкание электропроводки едва не привело к серьезному пожару на территории музейно-этнографического комплекса "Мордовского подворья" в Саранске. Как сообщили "Вестнику Мордовии" в Группе информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, возгорание началось под крышей одного из деревянных строений – домика-кузницы.
"Очаг находился под потолком. Помещение было закрыто. Людей внутри не было. Это позволяет говорить о том, что причиной пожара, почти наверняка, стало короткое замыкание", - отметили в МЧС.
Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили кровлю строения, не позволив пламени перекинуться на расположенный в двух метрах другой деревянный домик - баню. У этого здания от термического воздействия немного пострадал лишь один угол. Площадь пожара составила 15 кв.м.
На тушении работали 2 автоцистерны и 1 штабной автомобиль пожарной охраны.