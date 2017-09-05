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Отраслевые новости: Энергетика

В Хабаровских электрических сетях прошла тренировка по ликвидации условной аварии

В Хабаровских электрических сетях прошла тренировка по ликвидации условной аварии

5 сентября 2017, 16:45
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК, УЧЕНИЯ

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В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2017–2018 годов  энергетики филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» провели противоаварийную тренировку по ликвидации аварий на объектах электроэнергетики в условиях низких температур.

В мероприятии приняли участие энергетики девяти районов электрических сетей, расположенных на севере Хабаровского края. Тренировка проводилась с целью отработки совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций в условиях низких температур. В ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивалась готовность участников к действиям по предупреждению и ликвидации аварийной ситуации.

По сценарию тренировки, в период прохождения мощного циклона  в Хабаровском крае, создалась угроза нарушения электроснабжения. Из-за налипания мокрого снега на линии электропередачи,  ураганного ветра и обильных осадков были выведены из строя воздушные линии и частично обесточены подстанции филиала. В зону условных отключений попали социально значимые потребители: предприятия промышленности, транспорта и связи, объекты здравоохранения и жилищно-коммунальной сферы, предприятий коммунального хозяйства. В связи со сложившейся ситуацией структурное подразделение «Северные электрические сети» было переведено в режим «повышенной готовности». В ходе слаженных действий аварийных  бригад удалось эффективно провести аварийно-восстановительные работы по  ликвидации условной аварии. Электроснабжение потребителей было возобновлено в полном объеме.

- Подобные тренировки регулярно проходят во всех структурных подразделениях филиала – говорит главный специалист ГОЧС  хабаровского филиала АО «ДРСК»  Роман МИРОНЕНКО.  -  В рамках проводимых мероприятий  прорабатываются действия персонала по  правильному и быстрому ориентированию  и принятию необходимых решений. Результаты  тренировки подтвердили готовность районов электрических сетей  к эффективному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций, а также обеспечению надежного функционирования в предстоящий осенне-зимний период.

Компания: АО "ДРСК"

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