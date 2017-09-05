В Хабаровских электрических сетях прошла тренировка по ликвидации условной аварии

5 сентября 2017, 16:45
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК, УЧЕНИЯ
В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2017–2018 годов энергетики филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» провели противоаварийную тренировку по ликвидации аварий на объектах электроэнергетики в условиях низких температур.
В мероприятии приняли участие энергетики девяти районов электрических сетей, расположенных на севере Хабаровского края. Тренировка проводилась с целью отработки совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций в условиях низких температур. В ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивалась готовность участников к действиям по предупреждению и ликвидации аварийной ситуации.
По сценарию тренировки, в период прохождения мощного циклона в Хабаровском крае, создалась угроза нарушения электроснабжения. Из-за налипания мокрого снега на линии электропередачи, ураганного ветра и обильных осадков были выведены из строя воздушные линии и частично обесточены подстанции филиала. В зону условных отключений попали социально значимые потребители: предприятия промышленности, транспорта и связи, объекты здравоохранения и жилищно-коммунальной сферы, предприятий коммунального хозяйства. В связи со сложившейся ситуацией структурное подразделение «Северные электрические сети» было переведено в режим «повышенной готовности». В ходе слаженных действий аварийных бригад удалось эффективно провести аварийно-восстановительные работы по ликвидации условной аварии. Электроснабжение потребителей было возобновлено в полном объеме.
- Подобные тренировки регулярно проходят во всех структурных подразделениях филиала – говорит главный специалист ГОЧС хабаровского филиала АО «ДРСК» Роман МИРОНЕНКО. - В рамках проводимых мероприятий прорабатываются действия персонала по правильному и быстрому ориентированию и принятию необходимых решений. Результаты тренировки подтвердили готовность районов электрических сетей к эффективному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций, а также обеспечению надежного функционирования в предстоящий осенне-зимний период.