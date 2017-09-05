В преддверии нового учебного года МРСК Северо-Запада напоминает школьникам и студентам о правилах безопасных селфи

В понедельник, 4 сентября, начался новый учебный год в школах и вузах. Многие ребята вернулись в городскую среду после долгого летнего отдыха. Специалисты МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») обращают внимание детей и родителей на меры безопасности при нахождении вблизи энергообъектов.



• Категорически запрещается заходить на территорию и в помещения электросетевых сооружений, открывать двери трансформаторных подстанций, электрощитков, забираться на составы электропоездов, железнодорожные мосты. Помните, что электричество может убить даже на расстоянии без контакта с токоведущими частями.



• Смертельно опасно набрасывать предметы на провода или пытаться снять с проводов посторонние предметы – ветки, проволоку, воздушных змеев, веревки и т.д.



• Если вы видите провисший или оборванный провод, упавший на землю, не пытайтесь поднять или убрать его с дороги. Не приближайтесь к нему - в этом случае опасно не только касаться провода, но и подходить ближе чем на 8 метров (примерная длина рейсового автобуса).



• Если вы заметили оборванный провод уже в непосредственной близости от себя, ни в коем случае не уходите из опасной зоны обычным шагом. Сведите ноги вместе, не отрывая стопы от земли, и далее передвигайтесь скользящими мелкими шажками. Не прикасайтесь к другим людям, деревьям, не опирайтесь на посторонние предметы.



• После эвакуации немедленно сообщите об оборванном проводе, позвонив на единый номер 112, предупредите прохожих об опасной зоне.



Эти и другие простые инструкции собраны на специализированном интернет-портале МРСК Северо-Запада «Подружись с электричеством». Здесь опубликованы запоминающиеся правила, наглядные материалы, видеоролики и компьютерные игры.



Особое внимание энергетики акцентируют на правилах фотосъемки около объектов электросетевого комплекса. Ежегодно встречи школьников и студентов после летних каникул вызывают целую волну селфи. О том, как безопасно сделать эффектные снимки, рассказывает созданная специалистами сетевой компании памятка «ЭлектробезопасноеСелфи» (http://bit.ly/1i6YeKS).



Отметим, что МРСК Северо-Запада на протяжении многих лет реализует просветительскую кампанию по профилактике электротравматизма. С начала 2017 года энергетики провели более 900 уроков электробезопасности в школах, детских домах, на площадках оздоровительных лагерей и санаториев в семи регионах СЗФО. В интерактивных занятиях приняли участие около 39 тысяч детей и подростков.



В рамках Года экологии в России специалисты МРСК Северо-Запада дополнили методические материалы и сценарии уроков специальным разделом о сохранении природы родного края и экологической безопасности. Сотрудники филиала «Колэнерго» первыми провели урок с использованием новой методики в детском лагере.



Большое внимание на уроках электробезопасности уделяется темам энергоэффективности и энергосбережения. В июне специалисты филиалов «Архэнерго» и «Вологдаэнерго» провели занятие по безопасному обращению с электричеством для детей в лагере «Звёздный» Всероссийского детского центра «Орлёнок». Урок прошел в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.



В новом учебном году специалисты МРСК Северо-Запада продолжат проведение уроков. По традиции школьники получат полезные подарки с правилами безопасного обращения с электричеством: плакаты, расписания, закладки и тетради. Осенью в школах состоятся традиционные тематические конкурсы детского творчества.