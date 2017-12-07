 
Подписаться на новости
Новости компаний

"Холдинг Кабельный Альянс" представит кабельную продукцию на Татарстанском Нефтегазохимическом форуме

Холдинг Кабельный Альянс представит кабельную продукцию на Татарстанском Нефтегазохимическом форуме

5 сентября 2017, 14:18
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

Обсудить на форуме

513 просмотров

С 6 по 8 сентября в Казани состоится 24-ая Международная специализированная выставка "Нефть, Газ. Нефтехимия", где "Холдинг Кабельный Альянс" примет участие.

На консолидированном стенде УГМК "Холдинг Кабельный Альянс" продемонстрирует специальные разработки для нефтяной, газовой и химической отраслей, в том числе силовые кабели, кабели управления торговой марки НИКИ, кабели для погружных нефтяных электронасосов, а также представит универсальную линейку кабельно-проводниковой продукции, производимую на предприятиях Холдинга.

Посетители смогут обсудить условия сотрудничества, получить информацию о технических характеристиках изделий и задать все интересующие вопросы на стенде ООО «ХКА» № 2.402 в павильоне № 2 ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт, д. 8.

6 сентября представители Холдинга выступят на круглом столе с участием Президента Татарстана Р.Н. Минниханова, организованном Департаментом промышленности и торговли Республики Татарстан.

График работы Форума:
6 сентября с 9.00 до 17.00,
7 сентября с 10.00 до 17.00,
8 сентября с 10.00 до 13.00.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!