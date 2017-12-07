"Холдинг Кабельный Альянс" представит кабельную продукцию на Татарстанском Нефтегазохимическом форуме

РусКабель приглашает на юбилейную выставку
5 сентября 2017, 14:18
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
С 6 по 8 сентября в Казани состоится 24-ая Международная специализированная выставка "Нефть, Газ. Нефтехимия", где "Холдинг Кабельный Альянс" примет участие.
На консолидированном стенде УГМК "Холдинг Кабельный Альянс" продемонстрирует специальные разработки для нефтяной, газовой и химической отраслей, в том числе силовые кабели, кабели управления торговой марки НИКИ, кабели для погружных нефтяных электронасосов, а также представит универсальную линейку кабельно-проводниковой продукции, производимую на предприятиях Холдинга.
Посетители смогут обсудить условия сотрудничества, получить информацию о технических характеристиках изделий и задать все интересующие вопросы на стенде ООО «ХКА» № 2.402 в павильоне № 2 ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт, д. 8.
6 сентября представители Холдинга выступят на круглом столе с участием Президента Татарстана Р.Н. Минниханова, организованном Департаментом промышленности и торговли Республики Татарстан.
График работы Форума:
6 сентября с 9.00 до 17.00,
7 сентября с 10.00 до 17.00,
8 сентября с 10.00 до 13.00.