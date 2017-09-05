Бывший руководитель нескольких пермских УК осужден на 9,5 лет за присвоение платежей граждан за отопление и горячую воду

В Мотовилихинском районном суде Перми 1 сентября был вынесен приговор Юрию Крутых, ранее возглавлявшему ряд организаций, осуществлявших управление МКД в Перми: ООО «УК «Лидер +», ООО «УК «Лидер Плюс», ООО «Лидер-Профи», ООО «УК «Лидер-Профессионал», а также руководившему ООО «УК «Фаворит» и ООО «Фаворит». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере») – 4 эпизода, ч.2 ст.201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий») – 5 эпизодов, ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение в особо крупном размере») – 5 эпизодов, а также ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).



Уголовное дело в отношении Юрия Крутых, напомним, было возбуждено в мае 2012 года. По версии следствия, с марта 2008-го по декабрь 2012 года, в силу своих должностных обязанностей он имел доступ к деньгам, которые граждане перечисляли за коммунальные услуги. Более четырех лет злоумышленник обналичивал денежные средства через аффилированные ему организации путем оформления различных документов о якобы проделанных работах или оказанных услугах. Кроме того, Юрий Крутых создал мошенническую схему по выставлению «двойных квитанций» за оплату коммунальных услуг. Размер причиненного ущерба теплоснабжающему предприятию ООО «ПСК», установленный в ходе следствия, превысил 64 млн рублей.



В итоге Юрий Крутых был приговорен к лишению свободы сроком на 9,5 лет и штрафу в размере 1 млн рублей. Кроме того, ему в течение 3 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг в сфере обслуживания жилищного фонда. Для возмещения вреда, причиненного преступлением, в ходе расследования уголовных дел был наложен арест на имущество экс-управленца: земельные участки в Московской области и Пермском крае, а также автомобиль марки Infiniti FX.



Уголовное дело, в силу своей сложности и масштабов хищений расследовалось несколько лет и состоит из более, чем 70 томов. В ходе расследования были проведены десятки экспертиз по движению денежных средств, в результате была собрана необходимая доказательственная база, изобличающая Юрия Крутых в инкриминируемых ему преступлениях. После оглашения приговора обвиняемый был взят под стражу в зале суда.



Приговор Юрию Крутых – закономерный результат системной работы правоохранительных органов и энергетиков по выявлению «серых» схем при расчетах за теплоресурсы. В настоящее время следственные органы Прикамья возбудили более 10 уголовных дел по заявлениям энергетиков «Т Плюс». Среди расследуемых эпизодов: мошеннические действия УК с денежными средствами граждан, предназначенными для оплаты коммунальных услуг; создание компаний-«клонов» и выставление двойных квитанций; аккумулирование денежных средств граждан в подконтрольных УК расчетных центрах, с последующим списыванием их на фиктивные подрядные работы. При этом общий долг УК Прикамья перед предприятиями «Т Плюс» превышает 6 млрд рублей.



В компании выражают уверенность, что все уголовные дела будут доведены до суда, а виновные понесут заслуженное наказание.