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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

36 случаев несанкционированного подключения к электросетям выявили за лето усть-лабинские энергетики

36 случаев несанкционированного подключения к электросетям выявили за лето усть-лабинские энергетики

6 сентября 2017, 14:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Филиал ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Усть-Лабинские электрические сети выявил хищения электроэнергии на сумму в полмиллиона рублей, что эквивалентно 200 000 киловатт-часов.

Незаконное потребление энергии отмечено у всех групп потребителей – и крупных промышленников, и потребителей бытового сектора. При этом чаще (до 70%) на хищения покушаются жители частных домовладений. Обычно, по статистике энергетиков, это социально неблагополучная категория граждан.

– «Народные умельцы» по-прежнему упражняются в остроумии, как им кажется. Наиболее популярный способ хищения – попытка замедлить или остановить отсчётные устройства, заставить их вращаться в обратном направлении. Обычно это делают те, у кого счётчики расположены в квартире или  доме. Ни один из этих способов не является новым. И вообще нас, энергетиков в этом смысле удивить трудно. Выявляем факты, а нарушитель несет наказание, – говорит начальник службы учета электроэнергии Усть-Лабинских электрических сетей Александр Калинкин.

Граждане, намеренно идущие на самовольное подключение к электросети, должны учитывать, что штрафные санкции за энерговоровство станут причиной гораздо больших финансовых затрат, чем стоимость потребления электроэнергии по заключенному с энергокомпанией договору.

– Сейчас для выявления хищений наши специалисты применяют новейшие технические средства: образцовые счетчики, энергомониторы, тепловизоры, бесконтактные индикаторы тока, и никакие ухищрения энерговорам не помогут, – говорит директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.

Напомним, что с 2016 года ужесточилась административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц − от ста до двухсот тысяч рублей.

Для предотвращения противоправных действий любой житель может позвонить на круглосуточный телефон call-центра с единым федеральным номером (8-800-100-15-52), чтобы сообщить об известном ему факте незаконного потребления электроэнергии или несанкционированного вмешательства в работу энергооборудования.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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