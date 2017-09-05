Бездоговорное потребление электроэнергии - это преступление, преследуемое по закону

С начала 2017 года специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Мариэнерго» взыскали с нарушителей около 700 тыс. руб. за бездоговорное потребление электроэнергии. Этого удалось добиться благодаря совместным усилиям юристов, представителей службы безопасности и блока реализации услуг энергокомпании.



Одним из эффективных инструментов пресечения случаев хищения электроэнергии являются профилактические рейды, в ходе которых специалисты «Мариэнерго» производят осмотры объектов электросетевого комплекса на предмет незаконных подключений, проверяют корректность работы приборов учета. Совместно с энергетиками в рейдах принимают участие сотрудники правоохранительных органов и представители администраций муниципальных образований. Все выявленные факты нарушений фиксируются и служат основанием для взыскания причиненного убытка.



При этом, в случае выявления хищения электроэнергии, объем неучтенной электроэнергии рассчитывается исходя из мощности токоприемников и их круглосуточной работы. Таким образом, попытка сэкономить обходится недобросовестным потребителям значительно дороже, чем дисциплинированная оплата.



Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.



ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов) фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности. Особое внимание уделяется работе с проблемными потребителями. Их проверку предваряет тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности филиалов. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах привлекаются сотрудники региональных УФСБ и УМВД России. Заявительские материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья, направляются в правоохранительные органы, и нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров уголовных дел.



Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.



МРСК Центра и Приволжья намерено последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями.