ЕАЭС держится за Россию экспортом и переводами

Экономические связи ЕАЭС сохраняют тесную привязку к РФ — поставки на российский рынок и поступление переводов от трудовых мигрантов остаются ключевыми факторами устойчивости экономических балансов остальных государств союза, отмечается в бюллетене Аналитического центра при правительстве (АЦ) «Экономические связи и развитие ЕАЭС». Он подводит итоги постсоветского развития стран региона и современной экономической интеграции в рамках союза.

По сравнению с другими странами бывшего СССР — Украиной, Узбекистаном и Грузией — страны ЕАЭС демонстрируют более высокие уровень ВВП на душу населения и динамику экономического роста, хотя и уступают по этим показателям другим соседям — Польше и Турции. Единственной страной ЕАЭС, где ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) не достиг уровня советского периода после падения в начале 1990-х, остается Киргизия. Самой богатой страной союза по-прежнему является РФ, хотя в последние годы ее почти догнал Казахстан.



На РФ приходится 85% ВВП ЕАЭС ($3,52 трлн из $4,14 трлн в 2016 году), на втором месте Казахстан с 10%. При этом с участием РФ происходит около 97% совокупного товарооборота внутри ЕАЭС (60% приходится на торговлю с Белоруссией, 31% — с Казахстаном). Страна, основу поставок которой составляет минеральное топливо, имеет положительное сальдо со всеми остальными государствами-членами. РФ остается основным донором денежных переводов трудовых мигрантов — они составляют значительную часть ВВП Армении и Киргизии (16,6% и 29,5% соответственно). Все это способствует сильной экономической зависимости партнеров РФ по союзу: так, ухудшение экономической ситуации в 2015–2016 годах из-за падения цен на нефть отрицательно сказалось на экономиках Армении, Белоруссии и Киргизии (Казахстан оказался более устойчивым), а девальвация рубля больно ударила по карману мигрантов.



В АЦ также отмечают, что цель формирования единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов союза не была достигнута. Вместо этого сложились общие рынки, где деятельность участников из разных стран только координируется на наднациональном уровне, но регулируется национальным законодательством. Кроме того, в ЕАЭС сохраняются значительные различия между национальными правилами ведения бизнеса и уровнем развития деловой среды.



Источник: Коммерсант