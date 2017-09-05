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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики филиала "Свердловэнерго" повышают надежность работы распредсетей на севере области

Энергетики филиала Свердловэнерго повышают надежность работы распредсетей на севере области

6 сентября 2017, 15:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СВЕРДЛОВЭНЕРГО

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В преддверии прохождения осенне-зимнего периода специалисты производственного отделения Серовские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» продолжают ремонтные работы в распределительных сетях Новолялинского городского округа.

Энергетики установили новые опоры с железобетонными приставками на воздушных линиях 0,4 кВ «Гвардейская» и «Пролетарская», а также на линии электропередачи 10 кВ «Лесная».

Выполнение ремонтных работ в данных распределительных сетях направлено на повышение надежности электроснабжения населения и социально-значимых объектов города Новая Ляля.

Затраты энергокомпании на эти цели составили более 400 тысяч рублей.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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