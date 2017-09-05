Энергетиков МОЭСК поблагодарили за большой вклад в создание Московского центрального кольца

6 сентября 2017, 09:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
На имя Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети») Петра Синютина на днях поступило Благодарственное письмо «За большой вклад в создание Московского центрального кольца», подписанное Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы Маратом Хуснуллиным.
Напомним, МОЭСК подала напряжение на 19 из 31 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) Московской кольцевой железной дороги (МКЖД).
Для обеспечения электроснабжением основной части вводимых на малом кольце ТПУ энергетики проложили более 80 кабельных линий напряжением 0,4 и 10 кВ суммарной протяженностью 59 км. Для передачи электроэнергии на объекты построили 14 комплектных трансформаторных подстанций. Общая присоединенная мощность к сетям компании превысила 11,6 МВт.
В рамках проводимых работ было применено новейшее отечественное оборудование. Ряд трасс энергетики проходили методом горизонтально направленного бурения. Этот способ позволил осуществить прокладку высоковольтных кабелей под землей путем «проколов», избегая масштабных разрытий дорожного полотна.
Все работы энергетики МОЭСК завершили в сжатые сроки, за 4 месяца, к моменту первого этапа запуска Московского центрального кольца в сентябре прошлого года.