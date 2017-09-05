На Учалинский ГОК поступила новая техника

6 сентября 2017, 15:47
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
В рамках реализации плана по замене и модернизации оборудования на рудник «Узельгинский» Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) прибыла новая топливозаправочная машина МТМЗ-41 производства российской компании «Майнер». Она предназначена для доставки топлива спецтехнике, задействованной в подземных работах. Служить топливозаправщик будет в дополнение к стационарному заправочному пункту. Это позволит увеличить производительность автосамосвалов, погрузчиков и буровых установок, так как сократит время их заправки горюче-смазочными материалами.
«Больше никаких очередей на стационарном пункте заправки, - отмечает начальник эксплуатации и ремонта самоходной техники рудника «Узельгинский» Руслан Мухаметкулов, - Новый «Майнер» будет доставлять топливо и масла прямо на рабочие места. Машина надежная, проверенная. Оборудована всем необходимым».
На платформе топливозаправочного «Майнера» установлены емкости для транспортировки дизельного топлива и трех сортов масел: моторного, трансмиссионного и гидравлического. Раздаточные пистолеты имеют расходомеры, которые позволяют контролировать количество выданных горюче-смазочных материалов. Закачка отработанных масел также будет осуществляться с помощью специализированного оборудования. Стоимость машины превышает 13 млн. рублей.
Вместе с топливозаправочной машиной для рудника «Узельгинский» было приобретено шасси машины для перевозки взрывчатых материалов МТВВ-4.
Сегодня «Майнер» - единственный российский производитель шахтной техники. Его первый прототип погрузочно-доставочной машины МПД-4 прошел тестовые испытания именно на руднике «Узельгинский» в 2004 году. В настоящее время на Учалинском ГОКе наряду с импортной спецтехникой эксплуатируются российские шахтные автосамосвалы ШС-35, погрузочно-доставочные машины МПД-4, а также вспомогательная техника: топливозаправщик МТМЗ-41, машина для перевозки персонала МТПП-16, гидравлический подъемник МТТП-1,5.