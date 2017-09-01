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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Надёжные партнёры всегда платят по счетам

Надёжные партнёры всегда платят по счетам

6 сентября 2017, 14:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО

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 АО «Тюменьэнерго» продолжает претензионную работу с должниками. Более 30 миллионов рублей энергокомпания намерена взыскать с территориальной сетевой организации Ямало-Ненецкого автономного округа АО «Уренгойгорэлектросеть».

Между АО «Тюменьэнерго» и АО «Уренгойгорэлектросеть» действует договор, согласно условиям которого «Тюменьэнерго» оказывает услуги по передаче электрической энергии по сетям, а «Уренгойгорэлектросеть» обязуется их своевременно оплачивать. Однако с января 2017 года данная сетевая организация свои обязательства по оплате услуг не исполняет.

По итогам 8 месяцев 2017 года долг предприятия за услуги по передаче электроэнергии составляет 30,3 млн рублей. Объём просроченной задолженности АО «Уренгойэлектросеть» – 30 % от общего объёма задолженности АО «Тюменьэнерго». Несмотря на то, что исковые требования, согласно решениям Арбитражного суда, полностью удовлетворены, оплата дебиторской задолженности от ямальской сетевой компании так и не поступила.

«Своевременная оплата услуг по передаче электроэнергии крайне важна для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса: подготовки оборудования к прохождению особых периодов и своевременного приобретения материалов для предстоящей ремонтной кампании, – комментирует начальник департамента реализации услуг и учёта электроэнергии АО «Тюменьэнерго» Светлана Фёдорова. – Долги не только наносят ощутимый финансовый урон энергокомпании, но и ставят под угрозу надёжность электроснабжения, особенно в условиях предстоящего зимнего максимума нагрузок».

Компания: АО "Тюменьэнерго"
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