Не платишь - сиди в темноте

В России вновь ужесточают надзор за должниками-юрлицами, игнорирующими счета за электроэнергию. Их начнут отключать от энергоснабжения не в три этапа, а в один. Сумма долга перестанет иметь значение, а чтобы обесточить здание, поставщику будет достаточно выслать всего одно уведомление.



Это предусматривает порядок введения полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии, скорректированный постановлением правительства, которое вступит в силу 29 сентября.



На этот раз речь идет в том числе о неотключаемых потребителях (здания госорганов, шахты, воинские части, тюрьмы, школы, детсады, диспетчерские и прочие). До сих пор закон не разрешал их полностью отключать от энергоснабжения, чтобы не было социальных, экономических или экологических последствий. Теперь барьер снят: если долг накопился, то владелец здания обязан быть технически готов к полному отключению. Без нового механизма у неотключаемых потребителей низкая мотивация к оплате счетов и самая большая дебиторская задолженность.



Все должники будут давать финансовое обеспечение платежа (банковскую гарантию). Если ее нет, то потребитель за полгода должен разработать план перехода на резервные источники питания. До этого на объекте частично ограничат подачу электроэнергии до уровня технологической брони (минимальная величина энергопотребления, необходимая, чтобы не нарушить работу объекта до завершения производственного цикла) или аварийной брони (уровень потребления еще ниже, нужен для безопасности на объекте). Если полностью отключить потребителя технически невозможно или если это может привести к негативным последствиям, то сети не будут это делать.



Режим ограничения вводит организация, к сетям которой присоединен потребитель, по требованию энергосбыта, которому юрлицо задолжало. Основания могут быть и не связаны с долгами (несоблюдение условий договора, нарушения в техприсоединении). Закон также обязует юрлица самостоятельно ограничить энергопотребление в случае нарушений, но участники рынка отмечают, что этого никто не делает. Сейчас сети должны ждать, когда придет официальный отказ потребителя от самостоятельных действий, но после 29 сентября это требование упраздняется.



До сих пор потребители-должники используют уловки, чтобы оттягивать момент введения ограничений, рассказывает собеседник "РГ" в отрасли, делают вид, что не получили уведомление, не пускают на территорию представителей сети. Чтобы искоренить эту практику, упрощается процедура рассылки уведомлений о скором прекращении подачи электроэнергии - по sms или электронной почте.



Еще одна новация в том, что, когда энергосбыт отправит сети письмо о необходимости отключить потребителя, он будет обязан приложить доказательство - выписку из договора, за нарушение условий которого потребителя надо ограничить. Пока требование не действует, часто идут злоупотребления со стороны недобросовестных компаний.



Ответственность за невыполнение условий с любой из сторон прописана в статье 9.22 КоАП. Штрафы достигают 200 тысяч рублей для юрлиц. Сама ответственность возникает в случае, например, срыва пломбы или подключения к другому источнику питания в обход правил. Сетям же могут выписать штраф, если они после получения уведомления не ограничили подачу электроэнергии потребителю.



Источник: Российская газета

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