ООО "БЭСК Инжиниринг" расширило линейку производимого оборудования

6 сентября 2017, 17:07
Рубрика: Энергетика
Метки: БЭСК
4 сентября состоялся монтаж первых ячеек производства ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК») на базе Simosec в двух распределительных пунктах г. Уфы. Это РП-251 в северной части города (Черниковка) и РП-152 в мкр. Шакша. Первое РП обслуживает нефтеперерабатывающие предприятия столицы Башкирии, второе – жилой сектор. Монтаж произведен в рамках реализации проекта по модернизации электросетевого комплекса г. Уфы с применением элементов Smart grid.
Напомним, в 2015 году было заключено соглашение о локализации производства электросетевого оборудования в Башкирии. До сих пор ячейки производились в Уфе на основе концепции 8DJH – это базовое технологическое решение «Сименс АГ», максимально соответствующее требованиям башкирских энергетиков. В сентябре 2016 года была поставлена задача найти такое решение, которое позволило бы адаптировать собираемые ячейки под РП. Предварительно специалисты ООО «БЭСК Инжиниринг» совместно с коллегами из Уфимских городских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» проанализировали предложения от разных отечественных и зарубежных производителей оборудования среднего напряжения 6-10 кВ. Был разыгран тендер, в результате которого выбор пал на техническое решение «Сименс АГ» на базе Simosec. Оно предусматривает использование в одном баке силового вакуумного выключателя и разъединителя 6-10 кВ с воздушно-изолированными сборными шинами. Самое главное, решение для РП концептуально совпадает с решениями для трансформаторных подстанций и полностью соответствует техническим параметрам глобального проекта «Smart grid». С июня по август было собрано порядка 70 таких ячеек.
Расширение инновационной линейки производимого оборудования раздвигает горизонты проекта «умных сетей» и создает ряд преимуществ. Это снижение требуемого для осуществления проекта объема капиталовложений, возможность производить весь спектр оборудования среднего напряжения и телемеханики. Организация собственного производства позволила электросетевикам также создать в республике центр компетенций для последующего тиражирования технологий интеллектуальных сетей в других регионах Российской Федерации.