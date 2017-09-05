"Росэлектроника" разрабатывает модем для модулей системы ЭРА-ГЛОНАСС

6 сентября 2017, 15:05
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, ГЛОНАСС
Новая разработка «Росэлектроники» позволит обеспечить 50% локализацию производства модулей ЭРА-ГЛОНАСС. Московское предприятие холдинга разрабатывает модем, который является составной частью модуля. Ожидается, что работы будут завершены в 2018 году.
Планируется, что разрабатываемый специалистами НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» 2G/3G модем будет поддерживать стандарты GSM, GPRS, UMTS, диапазоны российских операторов мобильной связи. Кроме того, программным путем будет обеспечена работа в режиме InBand модема. Размер изделия в корпусе составит около 30х30 мм.
Модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС призван обеспечить экстренное реагирование при автоавариях вне зависимости от местонахождения транспортного средства. Он состоит из навигационного приемника, модема 2G/3G, контроллера, акселерометра и устройства управления питанием.
В настоящее время цена модуля ЭРА-ГЛОНАСС достигает 18 тыс. рублей. Высокая цена связана не только с использованием импортных комплектующих, но и с их дефицитом на рынке. По оценке специалистов, годовая потребность в модулях составляет до 3 млн единиц. По данным разработчиков института «Прогресс», использование отечественных комплектующих позволит сократить цену на модуль на 70% – до 5-6 тыс. рублей.
Как сообщалось ранее, НИИМА «Прогресс» ранее разработал навигационный приемник GPS/ГЛОНАСС/Galileo по технологии 55 нм и планирует использовать в следующих проектах технологию 40 нм.