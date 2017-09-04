"Ростелеком" развивает инновационную сеть связи в поселении Междуреченский ХМАО-Югры

Ведущий интернет-провайдер «Ростелеком» приступил к развитию волоконно-оптической сети связи в городском поселении Междуреченский Кондинского района ХМАО – Югры. В результате его жители впервые получат доступ к телеком-услугам по современной оптической технологии на скорости свыше 100 Мбит/с.



«Оптическую» стройку в Междуреченском «Ростелеком» осуществит по наиболее перспективной на сегодняшний день технологии – GPON (Gigabit Passive Optical Network, или гигабитная пассивная оптическая сеть). Главная ее особенность: оптический кабель приходит непосредственно в квартиру каждого абонента. Это дает существенное преимущество в скорости интернета по сравнению с другими технологиями, где оптика доходит только до дома, а внутри здания до квартир прокладывается обычный неоптический кабель. Технология GPON обеспечивает высокую пропускную способность передачи данных, гарантирует высокое качество изображения при просмотре ТВ и позволяет по одному тонкому кабелю провести в квартиру сразу несколько телеком-услуг: высокоскоростной интернет, уникальное интерактивное телевидение и цифровую телефонию.



Анатолий Дубовик, глава Кондинского района Югры: «Для успешного развития района и его населенных пунктов очень важно наличие современной телеком-инфраструктуры. Качественный и высокоскоростной доступ в сеть интернет – это важная составляющая социального развития любой территории. От доступности интернет-услуг напрямую зависит успешная реализация таких значимых государственных проектов, как «Информационное общество», «Электронное правительство», возможность дистанционного обучения, развития бизнеса и проведения досуга».



Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»: «В рамках первого этапа строительного проекта в Междуреченском специалистам «Ростелекома» предстоит проложить около трех км оптических линий связи в подземных кабельных канализациях, еще около двух км – по столбовым линиям, и два км внутри жилых домов. Интернет-стройка будет проходить ускоренными темпами, охватит микрорайон Нефтяник и часть многоквартирных домов по улицам Ленина и 60 лет ВЛКСМ, в результате чего технической возможностью пользоваться быстрым интернетом и сопутствующими сервисами будут обеспечены более 500 междуреченских семей. Особенность строительства в том, что доступ к телеком-услугам будет открываться по мере подключения домов к новым линиям связи – первые подключения абонентов уже начались».