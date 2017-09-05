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Отраслевые новости: Энергетика

РусГидро подписало соглашение о сотрудничестве с японской компанией Kawasaki Heavy Industries и правительством Магаданской области

РусГидро подписало соглашение о сотрудничестве с японской компанией Kawasaki Heavy Industries и правительством Магаданской области

6 сентября 2017, 17:53
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО, ВЭБ-2017

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В рамках Восточного экономического форума РусГидро, Правительство Магаданской области, а также японская компания Kawasaki Heavy Industries, Ltd. подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, Губернатор – председатель Правительства Магаданской области Владимир Печеный, Управляющий исполнительный директор Генеральный Менеджер, Корпоративное технологическое подразделение Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Коджи Кадота.

Начиная с июня 2013 года, РусГидро, Kawasaki Heavy Industries и Правительство Магаданской области взаимодействуют в рамках определения технологической и экономической возможности реализации проекта по промышленному производству сжиженного водорода на территории Дальнего Востока. На основании достигнутых результатов стороны пришли к выводу о целесообразности продолжения сотрудничества в данной сфере.

В соответствии с подписанным соглашением, Kawasaki Heavy Industries проведет актуализацию ранее разработанного предварительного ТЭО проекта завода по производству сжиженного водорода. В свою очередь, РусГидро и Правительство Магаданской области предоставят Kawasaki Heavy Industries имеющуюся у них информацию и окажут содействие в работах, необходимых для актуализации предварительного ТЭО, в том числе Правительство передаст сведения о возможных площадках для реализации проекта.

По результатам актуализации предварительного ТЭО проекта по пилотному заводу стороны совместно оценят его экономическую эффективность и рассмотрят возможность его реализации на территории Магаданской области.

Компания: ПАО "РусГидро"
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