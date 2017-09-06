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Отраслевые новости: В мире

"Русгидро" хочет подать в суд в связи с ситуацией вокруг ГЭС в Киргизии

Русгидро хочет подать в суд в связи с ситуацией вокруг ГЭС в Киргизии

6 сентября 2017, 16:36
Рубрика: В мире
Метки: РУСГИДРО, ГЭС, СУД

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"Русгидро" готово подать в суд в связи с ситуацией вокруг Верхне-Нарынских ГЭС в Киргизии, заявил журналистам глава компании Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ-2017.

"Планируем поиск международного консультанта по международному арбитражу", — сказал он. На вопрос, готова ли компания подавать суд, Шульгинов ответил: "Да".

В 2016 году Киргизия денонсировала соглашения с Россией о совместном строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1. Предполагалось, что на территории республики будет построен каскад из четырех ГЭС. Строительство должно было осуществлять "Русгидро" совместно с крупнейшей генерирующей госкомпанией Киргизии "Электрические станции".

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в июле этого года заявил, что не сожалеет о разрыве соглашений с российской стороной, т.к. "российские компании не собирались достраивать каскад ГЭС и даже не планировали начинать стоить Камбаратинскую ГЭС-1".

"Русгидро" назвало эти обвинения беспочвенными. Компания отметила, что действует строго в рамках правового поля и в случае недостижения соглашения оставляет за собой право инициировать международное арбитражное разбирательство, чтобы возместить затраты по проекту.

Источник: РИА Новости

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