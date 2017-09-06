Системные операторы Финляндии и Швеции планируют построить новое трансграничное соединение

6 сентября 2017, 17:42
Рубрика: В мире
Метки: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Системные операторы Швеции Svenska Kraftnät и Финляндии Fingrid Oyj подписали соглашение о строительстве нового трансграничного соединения переменного тока напряжением 400 кВ протяженностью 370 км и пропускной способностью 800 МВт между городами Мессауре (Messaure) в Швеции и Кеминмаа (Keminmaa) в Финляндии.
Существующие электрические связи между Швецией и Финляндией являются одними из наиболее загруженных в Европе. Пропускная способность трансграничных связей между странами, которая по состоянию на март 2016 г. ограничивалась величиной в 2 300 МВт, оказалась недостаточной для значительно выросшего в последнее время объема импортируемой в Финляндию из Швеции электроэнергии, что оказывает негативное влияние на цену электроэнергии в обеих странах.
В подписанном системными операторами двух стран соглашении определены условия проведения проектных и строительных работ, присоединения к электрической сети, финансирования и управления проектом до ввода соединения в эксплуатацию.
По предварительной оценке, общая стоимость проекта составит € 200 млн. Fingrid Oyj планирует подать запрос на включение данного проекта в Список проектов общего интереса (Project of common interest, PCI) Евросоюза и получение финансирования ЕС. ТЭО по проекту будет завершено к марту 2018 г. Строительные работы планируется начать к концу 2022 г., ввод в эксплуатацию соединения запланирован на конец 2025 г.