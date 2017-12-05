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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудники ульяновского филиала ПАО "МРСК Волги" завершают ремонт подстанции в Сурском районе

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Ульяновские распределительные сети» завершаются ремонтные работы на подстанции 110/35/10 кВ «Сурская». На сегодняшний день сотрудниками филиала был проведен текущий ремонт силовых трансформаторов напряжением 110/35/10 кВ, отремонтированы маслоприемные устройства, короткозамыкатели, отделители и другое оборудование подстанции, в том числе масляные выключатели и трансформаторы собственных нужд.

Ранее был произведен капитальный ремонт помещения дежурного подстанции с полной заменой проводки, освещения и системы обогрева. Кроме того, энергетики провели ревизию наружного и внутреннего освещения подстанции, восстановили антикоррозийное покрытие оборудования и металлоконструкций, отремонтировали ограждения. Продолжается ремонт второй секции шин напряжением 35 и 10 кВ.

ПС 110/35/10 кВ «Сурская» обеспечивает электроснабжение районного центра и ряда населенных пунктов Сурского района Ульяновской области, их социально-бытовой инфраструктуры и объектов сельскохозяйственного назначения.

Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, повышение надежности и эффективности электрооборудования – это результат своевременного и качественного выполнения всех запланированных в рамках ремонтной программы мероприятий, итогом которой для филиала «Ульяновские РС» станет получение паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017/2018 гг.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Ульяновские распределительные сети"
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