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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты астраханского филиала МРСК Юга обеспечили проведение масштабного проекта к 300-летию Астраханской губернии

Специалисты астраханского филиала МРСК Юга обеспечили проведение масштабного проекта к 300-летию Астраханской губернии

6 сентября 2017, 16:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО

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25-26 августа 2017 года на соборной площади Астраханского Кремля состоялась премьера оперной постановки «Музыкальное прочтение Слова о полку Игореве». Специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») обеспечили электроэнергией этот масштабный проект, приуроченный к празднованию 300-летия Астраханской губернии.

Для резервного электроснабжения Соборной площади Кремля во время проведения open-air были задействованы три автономные генераторные электроустановки общей мощностью более 450 кВт. Оборудовано три открытых распределительных пункта для непосредственного подключения энергопотребляющих устройств.

Во время проведения мероприятия энергетики организовали дежурство оперативного персонала в узловых точках сети и непосредственно на Соборной площади Астраханского кремля.

Оперативность и профессионализм специалистов астраханского филиала МРСК Юга позволили обеспечить надежное электроснабжение постановки под открытым небом. В течение двух дней спектакль посетили около 3 тысяч астраханцев и гостей города.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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